Ötztalstraße zwischen Zwieselstein und Untergurgl vorerst weiter gesperrt

Zwieselstein, Untergurgl – Ein Lokalaugenscheinhat gezeigt, der Hang oberhalb der Leckgalerie auf der Ötztalstraße ist nach wie vor in Bewegung. Daher könne bei einer Öffnung der Straße zwischen Zwieselstein und Untergurgl könne die Sicherheit der Bevölkerung nicht gewährleistet werden“, so Landeshauptmann Günther Platter in einer Aussendung am Donnerstag.