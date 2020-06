Zwölf- und 62-Jähriger in Fieberbrunn mit E-Bikes kollidiert

Fieberbrunn – Ein Zwölfjähriger und ein 62-Jähriger sind am Mittwochnachmittag in Fieberbrunn mit ihren E-Bikes zusammengestoßen. Die beiden fuhren im Ortsteil Walchau in entgegengesetzte Richtung, als es im Kreuzungsbereich bei der Dandlerkapelle zur Kollision kam.