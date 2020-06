Berger im Interview: „Alle werden den Gegenwind spüren“

Wie anstrengend waren die vergangenen Wochen für Sie, was die Erstellung der aktuellen DTM-Saison betrifft? Wie lange sind Sie am Telefon oder in Videokonferenzen gehangen?

Gerhard Berger: Sehr lange. Man kann sich vorstellen, wie schwierig es in Corona-Zeiten ist, ständig auf sich verändernde Bedingungen zu reagieren oder Vereinbarungen zu treffen, die schon am Tag darauf wieder überholt sind. Dazu kommt, dass die Rennen ja nicht von Anfang an mit Zuschauern stattfinden, damit natürlich auch Einnahmequellen fehlen und die Vermarktung der Events ganz anders laufen muss. Also: Es war extrem schwierig, einen klaren Kalender aufzustellen und Partner zu finden, die das mittragen. Aber es ist uns gelungen.

Mittendrin zog Audi – ohne Vorwarnung – den Stecker. Wie war und ist heute Ihre Gemütslage? Motorsport-Experte Christian Danner nannte den Rückzug „charakterlos“.

Berger: Die Entscheidung ist schlussendlich zu akzeptieren, auch wenn sie uns durch die Sondersituation mit Corona hart trifft. Wir sind mit allen Beteiligten im intensiven Austausch, alle wollen schnell Klarheit, wie es weitergeht. Jeder muss für sein Unternehmen immer das machen, was für ihn das Richtige ist.

Ähnliches haben Sie am Beginn ihrer DTM-Ära mit Mercedes erlebt.

Berger: So etwas ist zu akzeptieren und mit den richtigen Argumenten dann auch nachvollziehbar. Aber wenigstens hatte uns Mercedes beim Ausstieg knapp anderthalb Jahre Zeit gegeben. Das muss ich betonen.

Nach langem Hin und Her haben Sie einen Renn-Kalender für 2020 zusammengestellt, nur einen Tag später musste der Lauf am Norisring abgesagt werden. Ein weiterer Rückschlag?

Berger: Für den Norisring war im Kalender schon vermerkt, dass dieses Rennen noch abhängig von der Genehmigung ist. In der Corona-Krise ist es nicht abschätzbar, wie die Situation in der jeweiligen Region ist, trotzdem müssen wir ja planen. Ich war schon verwundert, weil genau dieses Konzept, das wir gemeinsam mit Red Bull erarbeitet haben, in Österreich schon genehmigt wurde. Wir waren deshalb zuversichtlich – aber nun hat man sich in Deutschland anders entschieden.

Wie sicher ist die DTM-Saison nun?

Berger: Wir hatten die Saison mit zehn Events geplant, das war tatsächlich schon die Obergrenze, von daher ist sie mit neun Events auch attraktiv. Natürlich wäre der Norisring einer der Höhepunkte gewesen. Aber jetzt dürfen wir nicht zurückblicken, wir haben trotzdem einen starken und sportlich sehr anspruchsvollen Kalender. Und wir sind ja auch die Ersten, die einen Kalender überhaupt auf die Beine gestellt haben.

Sportlich betrachtet: Was erwarten Sie heuer nach all dem Hin und Her?

Berger: Ich weiß, dass sich BMW sehr intensiv vorbereitet hat, andererseits hat man ja bei Mercedes in der Vergangenheit gesehen, dass man die Meisterschaft trotz Ausstieg noch gewinnen kann, wenn alle Kräfte gebündelt werden. Das kann genauso bei Audi passieren, ich erwarte hier ein sehr spannendes Duell.

Ihr Neffe Lucas Auer ist zurück. Sehen Sie ihn mit BMW im Titelfenster?

Berger: Absolut. Lucas kommt gerade aus Japan zurück und hat dort deutlich an Erfahrung gewonnen, vor allem in einem schnellen Fahrzeug. Er ist für mich absolut einer, der um die Meisterschaft vorne mitfährt – und diese auch gewinnen kann.

Wie sieht die Planung für 2021 aus? Sind aktuelle Audi-Nachfolger aus Japan ante portas, könnte es einen Zusammenschluss mit der GT-Serie geben oder müssen sich die Fans auf eine Pause einstellen?

Berger: Die Frage ist noch verfrüht. Wir sind wirklich kurzfristig von Audi überrascht worden und nun dabei, alle Optionen zu erarbeiten.

Ein Blick zur Formel 1: In knapp einem Monat startet man die Saison in Österreich. Tut sich ein so großer PS-Zirkus am Ende des Tages leichter, eine WM aufzustellen?

Berger: Die Corona-Krise bringt für jeden extreme Herausforderungen und da hat jeder mit den gleichen Hürden zu kämpfen. Im Gegensatz zur Formel 1 konnten wir schneller einen offiziellen Kalender herausgeben. Da hatten wir vielleicht den Vorteil durch die geografische Begrenzung. Aber grundsätzlich kämpfen wir alle mit den gleichen Problemen.

Glauben Sie trotz der chaotischen Ausgangslage an ein weiteres Mercedes-Solo oder können Red Bull und Ferrari mitmischen?

Berger: Natürlich würde ich mir für die Fans wünschen, dass es ein Dreikampf wird. Aber Ferrari war heuer in den Tests nicht so gut dabei. Ich vermute, dass Ferrari nicht ganz so konkurrenzfähig sein wird. Die WM wird sich zwischen Mercedes und Red Bull abspielen.

Sie haben Sebastian Vettel zur DTM eingeladen – abgesehen davon: Wie hoch stehen die Chancen, dass Vettel in der Königsklasse bleibt?

Berger: Das mit Sebastian war im Spaß gemeint, hat aber eine Riesenwelle geschlagen. Natürlich wäre es super, Sebastian in einem DTM-Auto zu sehen. Aber noch mehr wünsche ich mir für ihn, dass er in der Königsklasse bleibt und zum fünften Mal um die Weltmeisterschaft fährt.

Die Autoindustrie hat die Corona-Krise hart getroffen. Glauben Sie an ein Seriensterben in den kommenden Jahren?

Berger: Die Autoindustrie war schon vor Corona im Krisenmodus, Corona war hier nur der Verstärker. Welche Motorsportarten aus dieser Zeit übrigbleiben, werden wir sehen. Alle werden den Gegenwind spüren, das steht außer Frage.

Wie glauben Sie, als ehemaliger Pilot, werden sich die Geisterrennen auswirken? Im Fußball erleben wir ja gerade, dass sehr viel an Emotion verloren geht.

Berger: Wir leben natürlich von den Fans an der Strecke, das trifft nicht nur auf die DTM zu. Rennen ohne Zuschauer müssen die Ausnahme bleiben, wir sehen sie nur in einer kurzen Übergangsphase. Deshalb planen wir die letzten Rennen mit Zuschauern an der Strecke. Denn Sport, der in erster Linie von Emotionen lebt, wird dauerhaft ohne Zuschauer gar nicht diesen gesellschaftlichen Stellenwert haben.