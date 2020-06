Wieder Spiel gedreht: Aufgeben ist für Wacker keine Option

Innsbruck – „Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, traf den Ball perfekt und dann wurde ordentlich gejubelt“, blickte Raphael Galle auf seinen sehenswerten Siegestreffer zum 3:2-Auswärtserfolg des FC Wacker in Amstetten zurück. „Wir haben trotz des 0:2-Rückstandes nie aufgehört und wurden in der Schlussphase mit dem Sieg belohnt. Das war nach der bitteren Auftaktniederlage bei den OÖ-Juniors ganz wichtig“, so der 20-jährige FCW-Mittelfeldspieler, der schon beim Heimspiel gegen Horn den späten Ausgleich (95.) der Schwarz-Grünen bejubelte. „Aufgeben ist für meine Jungs keine Option. Das haben sie in Amstetten mit einer Galavorstellung in der zweiten Halbzeit bewiesen“, war auch Wacker-Coach Thomas Grumser stolz auf sein „U23-Team“. Ob wegen der FCW-Jubeltraube nach dem Siegestreffer eine Rüge oder gar Strafe von der Bundesliga droht, ist für Grumser kein Thema: „Jeder, der den Fußball kennt, weiß ganz genau, dass in solchen Momenten nach so einem Spielverlauf die Emotion regiert. Das macht doch unseren Sport aus.“