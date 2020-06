Neues Design, aber kein Preis: Bei Sonys Playstation 5 bleiben Fragen offen

New York - Durch den Corona-bedingten Ausfall der jährlichen Videospielmesse Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles konzentrieren sich die Konsolenhersteller bei der Vorstellung neuer Hard- und Software auf bildgewaltige Präsentationen im Netz. Nachdem die neue Playstation 5 bereits angekündigt war, sollten auf der Online-E3-Alternative weitere Details folgen. Entwickler Sony lud per Livestream zu "einem Ausflug in die Zukunft des Gamings". Gleich 25 neue Spieletitel für die neue PS5 wurden vorgestellt, die wirklich wichtigen Fragen blieben für Gamer allerdings unbeantwortet.