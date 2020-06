Infektionsgefahr im Wahlkampf: Trump sichert gegen Ansteckungs-Klagen ab

Trump hatte am Mittwoch eine Wiederaufnahme seiner Wahlkampfveranstaltungen nach der monatelangen Unterbrechung wegen der Coronavirus-Pandemie angekündigt. Am kommenden Freitag will er zunächst in Tulsa (Oklahoma) vor seinen Anhängern auftreten. Danach stehen Termine in Florida, Arizona und North Carolina auf dem Programm.