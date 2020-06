Tiroler Auer mit ersten DTM-Tests im neuen Boliden zufrieden

Für Lucas Auer sind die ersten offiziellen DTM-Testtage zufriedenstellend verlaufen, erstmals saß er in dieser Woche auf dem Nürburgring in seinem neuen BWM. Der Großteil der Konkurrenz testete bereits Anfang des Jahres in Vallelunga, Auer indes pilotierte fast zwanzig Monate kein DTM-Auto mehr. Der Saisonstart erfolgt am ersten August-Wochenende in Spa-Francorchamps.