Tiroler Ausreißerin (13) löste große Suchaktion im Tennengau aus

Golling – Eine 13-jährige Ausreißerin aus Tirol hat am Donnerstagabend in Golling im Salzburger Tennengau eine große Suchaktion ausgelöst. Das Mädchen war von zu Hause verschwunden und wollte mit dem Zug von Innsbruck nach Graz fahren. Als die Jugendliche von einer Freundin erfuhr, dass nach ihr gesucht wird, stieg sie in Golling aus dem Zug aus. Am späten Abend wurde sie wohlbehalten gefunden.