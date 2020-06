Rumoren nach Koalitionsausschuss: Grüne berufen Landesparteivorstand ein

Innsbruck – Die Tiroler Grünen werden am Dienstag in einem außerordentlichen Landesparteivorstand über das Ergebnis des Koalitionsausschusses beraten. Wie Landessprecher Christian Altenweisl erklärt, sei das geübte Praxis, die Funktionäre darüber zu informieren. Er verstehe die Prinzipien mancher Funktionäre, doch er bezeichnete die Aussprache mit der ÖVP als wichtig.

Auch die Tiroler Nationalratsabgeordnete Barbara Neßler meinte laut einem Bericht des Ö1-"Mittagsjournal", dass in dieser Sache "das letzte Wort noch nicht gesprochen" sei. "Feminismus sorgt dafür, dass Sexisten in politischen Spitzenpositionen nichts verloren haben", zielt ein Tweet Neßlers auf Geisler ab.

Sowohl ÖVP-Chef Landeshauptmann Günther Platter als auch seine Landeshauptmannstellvertreterin Felipe sahen nach der Sitzung des schwarz-grünen Koalitionsausschusses am Mittwoch wieder Stabilität in der Regierung. Für Platter ist das Thema abgeschlossen, weitere Diskussionen werde es nicht geben. "Die Landesregierung muss gerade jetzt an einem Strang ziehen", nimmt er seinen grünen Koalitionspartner in die Pflicht. Durch die Vereinbarungen und die neuerliche Entschuldigung von LHStv. Josef Geisler ist für Platter die Sache erledigt.