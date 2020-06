51-jähriger Radfahrer in Leisach bei Sturz schwer verletzt

Leisach – Schwer verletzt wurde am Freitag auf dem Draural-Radweg in Leisach ein 51-Jähriger bei einem Unfall mit dem Fahrrad. Er zog sich bei einem Sturz schwere Gesichtsverletzungen zu. Vorbeikommende Radfahrer fanden den Mann gegen 10.30 Uhr auf dem Radweg liegend und setzten sofort die Rettungskette in Gang.