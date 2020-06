Frau und Kind im Außerfern von Kühen attackiert

Tannheim – Am Freitag gegen 12.30 Uhr wurde am Vilsalpsee in der Gemeinde Tannheim eine 37-jährige deutsche Urlauberin Opfer einer Kuhattacke. Die Frau wurde beim Angriff der Kuh erheblich verletzt. Die Frau war mit ihrem Mann und zwei Kindern am Vilsalpsee spazieren, wo sie auch das Weidegebiet einer freilaufenden Kuhherde mit etwa 20 bis 30 Tieren passieren mussten.