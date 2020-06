Trevor Traina: Wir kommen aus mehr als zwei Monaten Quarantäne mit den schlimmsten Arbeitslosenzahlen der US-Geschichte. Da haben sich viel Ärger und Frustration aufgestaut. Natürlich befinden wir uns auch in einem Wahljahr. Es gibt viele, die das Narrativ in den Nachrichten formen wollen, um es für die Wahl im November einzusetzen. Es sind also Kräfte am Werk, die normalerweise nicht da wären.