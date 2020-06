Bei der Admira wird die Abstiegsfrage für die WSG nicht beantwortet

Innsbruck – „Ich freue mich, wieder bei der Mannschaft zu sein. Natürlich ist es ein bisschen komisch, mit Gips“, sinnierte WSG-Cheftrainer Thommy Silberberger gestern im Doppeldecker-Bus der Tiroler, der sich schon um 8 Uhr morgens Richtung Lindabrunn aufmachte, von wo aus man auch das zweite Auswärtsspiel bei der Austria am Dienstag in Angriff nehmen wird.

Der Trainer muss natürlich mit Thrombose-Spritzen und einem Sack voller Tabletten nach seinem offenen Knöchelbruch im O-Ton „höllisch aufpassen“. Und dennoch will der „Silbi“ mit seiner Präsenz für frische Kräfte sorgen.

Die WSG braucht bei fünf hochkarätigen Ausfällen (Grgic, Walch, Pranter, Soares/alle verletzt, Svoboda/gesperrt) heute eine Topleistung aller Verbliebenen, um anzuschreiben. „Es wird spannend mit der Aufstellung. Aber die Abstiegsfrage wird in der Südstadt noch nicht beantwortet. Und wir müssen uns trauen, Fußball zu spielen“, notierte Silberberger an der Seite von Sportmanager Stefan Köck. Für Ione Cabrera (ESP) kommt ein Comeback noch zu früh, deswegen fällt eine Umstellung auf eine Dreierkette in der Abwehr wohl eher flach, dafür könnte Dino Kovacec im Mittelfeld nach langer Spielpause eine Geheimwaffe sein.