Innsbrucker Theater Melone geht mit virtueller Premiere neue Wege

Regisseur Florian Hackspiel, die vier Darsteller sowie Ausstatter und Musiker befinden sich in Österreich, Deutschland und Luxemburg. Alle sind via Webcam zugeschaltet. Verfangen in ihren Mustern und Zwängen stürzen sich die Figuren in Sehnsüchte und Verlangen. Ein Wettlauf zwischen dem Ich und der "Welt da draußen". Wer ist am Ende zuständig für das eigene Glück? Die Österreich-Premiere von „Mechanische Tiere“ verspricht ein einzigartiges Bildschirm-Erlebnis zu werden.