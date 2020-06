Motorschaden legt Patscherkofelbahn lahm: Behebung dauert Tage

Nach langem Hin und Her erging nun der Baubescheid für den Neubau mit betreutem Wohnen und Geschäftsflächen am Widumplatz in Igls, die TT berichtete. Heftige Kritik an dem Projekt übt FPÖ-Stadtrat Rudi Federspiel: „Die Igler werden diesen Bau nie akzeptieren.“ Nicht das betreute Wohnen an sich sei das Problem, sondern die Dimension mit fünf Geschoßen und auch die Aufteilung des Neubaus.