Eltern fanden zwei tote Jugendliche in Bayern: Umstände unklar

Nordendorf – Schreckliche Entdeckung am Samstagmorgen: Eltern haben ihren 16-jährigen Sohn und dessen 15-jährigen Freund tot gefunden. Wie die Polizei in Augsburg am Samstag mitteilte, gebe es weder Hinweise auf ein Gewaltverbrechen noch auf Suizid. Den Angaben zufolge übernachtete der 15-Jährige im Haus des Freundes in Nordendorf in der Nähe von Augsburg.