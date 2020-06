Zehn Tote und mehr als 100 Verletzte bei Lkw-Unglück in China

Bei der Explosion eines Tanklasters im Osten Chinas sind am Samstag mindestens zehn Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Der Lkw explodierte auf einer Schnellstraße in der Nähe der Stadt Wenling, wie die Regionalregierung in der Provinz Zhejiang mitteilte. Demnach wurden mindestens 117 Menschen verletzt.

Die Wucht der Explosion brachte Häuser und Fabrikgebäude in der Nähe des Unglücksortes zum Einsturz, wie die Regierung in den sozialen Netzwerken mitteilte. Riesige schwarze Rauchwolken hingen über der Stelle, an der auch mehrere Autos in Flammen aufgingen.