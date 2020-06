Hund biss 69-Jährige in Unterperfuss ins Gesicht

Unterperfuss – Eine 69-Jährige ist am Samstag in Unterperfuss von einem Hund verletzt worden. Die Frau hielt sich im Garten eines Wohnhauses auf, als sie von dem Deutschen Pinscher im Gesicht gebissen wurde. Der Hund war im Garten an einer langen Leine angeleint, während sich seine Besitzerin im Haus aufhielt.