22-Jähriger beim Paragleiten am Achensee abgestürzt

Eben am Achensee – Ein Paragleiter ist am Samstag im Rahmen einer Sonderausbildung in Eben am Achensee abgestürzt. Der 22-Jährige, der im Besitz einer Paragleiter-Lizenz ist, hatte am Samstag bereits drei Flüge absolviert. Beim vierten Flug startete der Mann gegen 14.30 Uhr vom Startplatz Gschöllkopf und wollte nach Maurach zum Landeplatz Buchau fliegen.