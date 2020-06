Tote Jugendliche auf Autobahn in Deutschland gefunden

Schwarzach – In der Nacht auf Samstag haben Autofahrer eine tote junge Frau auf der Autobahn 3 nahe der Ausfahrt Schwarzach in Deutschland entdeckt. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Nach ersten Ermittlungen wurde die Jugendliche aus dem Landkreis Straubing-Bogen von einem Auto erfasst.