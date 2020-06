18-Jähriger ohne Führerschein erfasste Biker in Görtschach

Görtschach – Ein 18-Jähriger ohne Führerschein hat am Samstagnachmittag in Görtschach mit einem Auto einen Motorradlenker erfasst. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Jugendliche gegen 15 Uhr auf der Lavanter Straße (L318) von Lavant kommend Richtung Dölsach. In Görtschach wollte der 18-Jährige nach links in die Drautalstraße (B100) einbiegen und dürfte dabei den von rechts kommenden Motorradfahrer übersehen haben.