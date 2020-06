Tanklaster explodierte in China: Mindestens 18 Tote, über 160 Verletzte

Peking – Bei der Explosion eines Tanklasters im Osten Chinas sind am Samstag mindestens 18 Menschen getötet und über 160 weitere verletzt worden. Der mit mit Flüssiggas beladene Lkw explodierte auf einer Schnellstraße in der Nähe der Stadt Wenling, wie die Regionalregierung in der Provinz Zhejiang mitteilte. Die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete von mindestens 166 Verletzten.

Eine zweite Explosion habe es dann gegeben, als der Lastwagen auf eine Werkstatt nahe der Straße gefallen sei. Die Wucht der Explosionen hätten den Einsturz einiger Wohnhäuser und Fabrikhallen nach sich gezogen. Mehrere Autos gerieten in Brand. Über der Unglücksstelle hingen riesige schwarze Rauchwolken. Hunderte Feuerwehrleute seien im Einsatz.

Die Ministerien für öffentliche Sicherheit und Katastrophenschutz hätten Arbeitsgruppen zur Unglücksstelle geschickt. Demnach dauerten die Such- und Bergungsarbeiten am Sonntag weiter an.

