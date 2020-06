Totes Baby in Teich entdeckt: Polizei prüft Hinweise, Mutter noch nicht gefunden

Freistadt – Der Fund eines toten Babys im Pregartenteich am Freitagabend in Freistadt gibt weiterhin Rätsel auf. Die Mutter des neugeborenen Mädchens konnte bisher nicht ausgeforscht werden. Es seien vereinzelt Hinweise aus der Bevölkerung beim Landeskriminalamt Oberösterreich eingegangen, diese müssten noch ausgewertet werden, erklärte ein Sprecher der Landespolizeidirektion am Sonntag auf Anfrage der APA.