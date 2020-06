Nach Geislers "Luder"-Sager: Grüne schießen gegen ÖVP weiter scharf

Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer meinte indes in der ORF-Sendung "Hohes Haus": "Wir haben ein Problem mit strukturellem Sexismus, auch die Tiroler ÖVP hat ganz eindeutig so ein Problem." LH Platters Neuwahl-Androhung sei "unsäglich" gewesen. Die Versuche der ÖVP, diesen Sager zu relativieren, seien "erbärmlich", so Maurer. Die Tiroler VP-Ministerin Margarete Schramböck meinte in der Pressestunde zwar, "keine Freude" mit dem Sager zu haben, sie stellt aber vor allem Geislers gute Arbeit in den Fokus. (pn, TT)