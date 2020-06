Tod zweier Jugendlicher in Bayern gibt der Polizei weiter Rätsel auf

Nordendorf – Nach dem rätselhaften Tod zweier Jugendlicher in Bayern dauern die Ermittlungen an. Die Behörden hielten sich am Sonntag mit Informationen zurück. Sie wollten sich ganz ausdrücklich nicht an Spekulationen im Internet zum Tod der Jugendlichen beteiligen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Eltern eines 16-Jährigen hatten am Samstagmorgen in ihrem Haus in Nordendorf nahe Augsburg ihren Sohn und dessen 15-jährigen Freund leblos gefunden.