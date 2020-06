Brand eines Heuwagens in Pfunds endete glimpflich

Pfunds – Am Samstagnachmittag fing in Pfunds Heu Feuer, das ein 64-jähriger auf seinem Schlepper transportierte. Der Mann bemerkte gegen 15.45 Uhr auf der L65 die Flammen. Er lud das Heu ab und fing gemeinsam mit Passanten an, den Brand zu löschen. Die Feuerwehr eilte zu Hilfe und brachte das Feuer unter Kontrolle. Der Heuwagen wurde beschädigt. (TT.com)