Rapid setzte sich mit Sieg gegen WAC im Duell um Platz zwei ordentlich ab

Rapid machte auf dem Weg zum Vizemeistertitel in der Bundesliga am Sonntag den nächsten Schritt. Die Hütteldorfer feierten im Allianz Stadion gegen den WAC einen knappen 2:1-Heimsieg und sicherten den zweiten Platz damit ordentlich ab. Der Vorsprung in der Meistergruppe auf die drittplatzierten Wolfsberger konnte sechs Runden vor Schluss auf sechs Punkte ausgebaut werden.