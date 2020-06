1:1 gegen Leverkusen: Sieglos-Serie von Schalke hielt weiter an

Gelsenkirchen – Der FC Schalke 04 hat seine Sieglos-Serie in der deutschen Fußball-Bundesliga auch im 13. Spiel nicht gestoppt und damit einen vereinsinternen Negativ-Rekord aufgestellt. Die Gelsenkirchener kamen am Sonntagabend im eigenen Stadion trotz 1:0-Führung nicht über ein 1:1 (0:0) gegen Bayer Leverkusen hinaus.

Der Ötztaler Alessandro Schöpf spielte für Schalke durch, Michael Gregoritsch wurde in der 73. Minute eingewechselt, Tormann Michael Langer war Ersatz. Bei Leverkusen bekam Julian Baumgartlinger in der Schlussphase einige Einsatzminuten, Aleksandar Dragovic und Ersatzgoalie Ramazan Özcan saßen auf der Bank.

Der FC Augsburg machte am Sonntag einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib. Die Augsburger gewannen das Duell bei Mainz 05 durch ein Blitztor von Florian Niederlechner nach 43 Sekunden mit 1:0. Mainz verharrt auf Rang 15 und hat weiter drei Punkte Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsrang 16, den Fortuna Düsseldorf innehat.

ÖFB-Legionär Philipp Mwene stand in der Mainzer Startelf, wurde aber zur Pause ausgetauscht. Sein Teamkollege Karim Onisiwo kam in der 23. Minute für Taiwo Awoniyi ins Spiel, der nach einem Sturz auf den Kopf ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. In der 17. Minute war der 22-jährige Nigerianer ungebremst auf den Rasen gestürzt und von der Schulter von Felix Uduokhai am Kopf getroffen worden. Awoniyi wurde nach minutenlanger Behandlung mit einer Halskrause vom Platz getragen, er erlitt eine schwere Gehirnerschütterung. (APA)