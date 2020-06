Innsbruck – Gehen Sie noch, oder fahren Sie schon? Und wenn ja, mit welchem Fortbewegungsmittel: Rad, Pkw oder doch wieder per Bus und Bahn? Der Corona-Lockdown sowie die Grenzschließungen und die damit verbundene Einschränkung der persönlichen Bewegungsfreiheit haben das individuelle Mobilitätsverhalten massiv beeinflusst. Fundierte Erhebungen über die Verwerfungen in der Verkehrsmittelwahl gibt es in Tirol derzeit noch keine. Exakte Zahlen liegen – wie berichtet – vorerst nur für die Brennerautobahn vor. So ging dort im April der Pkw-Individualverkehr im Vergleich zum Vorjahresmonat um über 80 Prozent zurück. Corona-bedingt reduzierte sich das Gesamtverkehrsaufkommen am Brenner seit Jahresbeginn um zwei Millionen Fahrten.