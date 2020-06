Aus für strenge Maskenpflicht, längere Sperrstunde: Das ändert sich ab heute

Wien, Innsbruck - Die heute um Mitternacht in Kraft getretene Covid-19-Lockerungsverordnung bringt eine Reihe von Erleichterungen im öffentlichen Leben. Nicht nur die Pflicht des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes wird deutlich zurückgenommen, auch in anderen Bereichen erlaubt die Regierung eine schrittweise Rückkehr zur Normalität.

Die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht entfällt unter anderem im Einzelhandel, in Beherbergungsbetrieben, für Kundinnen und Kunden in der Gastronomie und bei der Religionsausübung. Konkret bedeutet das, dass beispielsweise in Geschäften weder Kunden noch Mitarbeiter im Kundenbereich eine Maske tragen müssen. Auch in Museen, Ausstellungen, Bibliotheken und Archiven hat die Maske seit heute ausgedient.