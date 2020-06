Warten auf Obduktionsergebnis nach Tod zweier Jugendlicher

Nordendorf – Nach dem rätselhaften Tod zweier Jugendlicher in Schwaben am Wochenende könnte das Obduktionsergebnis weitere Erkenntnisse bringen. Wann die Untersuchen abgeschlossen sind, war nach Behördenangaben vom Sonntag zunächst unklar. Die Eltern eines 16-Jährigen hatten am Samstag in ihrem Haus in Nordendorf im Landkreis Augsburg die Leichen ihres Sohnes sowie dessen 15-jährigen Freundes gefunden. Die Todesursache war zunächst unklar. Laut Polizei gab es weder Hinweise auf ein Gewaltverbrechen noch auf Suizid.