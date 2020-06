23-Jähriger starb nach Sturz von Balkon in Innsbruck

Innsbruck – Tödlich endete in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck der Sturz eines 23-Jährigen von einem Balkon im vierten Stock. Zuvor hielt sich der Deutsche gemeinsam mit seiner Freundin und zwei weiteren Personen in einer Wohnung im Stadtteil Hötting auf. Nachdem die vier gegen Mitternacht schlafen gegangen waren, kam es zu dem – zunächst von niemandem bemerkten – Unfall. Der junge Mann stürzte rund zwölf Meter auf den Asphalt.