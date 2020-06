Entlassungen waren rechtswidrig: Oberstes US-Gericht stärkt LGBTQ-Rechte

Washington – In den USA hat der Oberste Gerichtshof die Rechte von Homosexuellen und Trans-Menschen gestärkt. Eine Diskriminierung von Mitarbeitern aufgrund deren sexuellen Orientierung sei rechtswidrig, befand der Supreme Court. Den neun Richtern lagen Fälle vor, in denen Angestellte wegen ihrer sexuellen Orientierung entlassen worden waren. Sie stellten klar, dass das US-Recht eine Kündigung eines Angestellten aufgrund seiner Sexualität „verbietet". Die Rechtslage sei „eindeutig".

Hintergrund ist das sogenannte Bürgerrechts-Gesetz aus dem Jahr 1964, das Diskriminierungen unter anderem aufgrund des „Geschlechts" verbietet. Einige Gerichte und auch die Regierung von US-Präsident Donald Trump legen dies so aus, dass es dabei nur um den Unterschied zwischen Mann und Frau geht, nicht um sexuelle Minderheiten.

Die an der Klage beteiligte Bürgerrechtsorganisation ACLU begrüßte die Entscheidung auf Twitter: „Es steht nicht mehr in Frage: LGBTQ-Menschen sind vor Diskriminierung am Arbeitsplatz geschützt." Das Urteil fiel mit einer Mehrheit von sechs Stimmen und wurde vom konservativen Richter Neil Gorsuch vorgebracht, der von US-Präsident Donald Trump ernannt worden war.