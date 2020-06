„Ohne uns" am Heldenplatz: Veranstaltungsbranche protestierte mit Tausenden

„Ohne uns ist es dunkel und still", gab Musiker Norbert Schneider gegen 19.45 Uhr auf der Bühne die Parole aus – was im goldenen Licht der Abendsonne noch etwas vollmundig wirkte. Die Zahlen freilich, auf die sich die Initiative ohne-uns.at beruft, sind eindrucksvoll und erschreckend zugleich: Laut einer IHS-Studie aus dem Jahr 2017 erwirtschaftet die Eventbranche, die sich in Österreich überwiegend aus EPU, Klein- und Mittelunternehmen zusammensetzt, eine jährliche Wertschöpfung von 8,9 Milliarden Euro und sichert 140.000 Arbeitsplätze. Gleichzeitig zeigt eine aktuelle Branchenumfrage, dass über 90 Prozent der Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt oder gekündigt werden mussten, die geschätzten Umsatzverluste bis Jahresende addieren sich zu einem dreistelligen Millionenbetrag.