Einbruch in Wohnung in Wilten: Mehr als 10.000 Euro Schaden

Innsbruck – Einbrecher haben in der Nacht auf Dienstag in einer Innsbrucker Wohnung mehr als 10.000 Euro Schaden verursacht. Die Unbekannten brauchen die Eingangstüre der Wohnung im Stadtteil Wilten auf und erbeuteten einen Schlüsseltresor, in dem sich Bargeld und Schmuck befanden. (TT.com)