Prozess um Mord an Kasseler Regierungspräsident Lübcke beginnt

Frankfurt am Main – In Deutschland beginnt am heutigen Dienstag gut ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke der Prozess gegen seinen mutmaßlichen Mörder und einen Komplizen. Die beiden Angeklagten Stephan E. und Markus H. gelten als Rechtsextremisten und sollen Lübcke wegen seiner flüchtlingsfreundlichen Haltung als Opfer ausgewählt haben.