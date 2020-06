Lieblingsgegner Austria: Die WSG bastelt am vierten Streich

Lindabrunn, Wien – Mit einem begeisternden 3:1-Heimsieg gegen die Austria startete die WSG Tirol am 27. Juli 2019 im Tivoli in die Bundesliga-Saison, mit einer 5:2-Cupgal­a schoss man die Violetten am 25. September aus dem Gernot-Langes-Stadion und am 26. Oktober streute man am Verteilerkreis noch einen 3:2-Auswärtssieg drüber. Spätestens da war das Austria-Trauma um Coach Christian Ilzer gegen den Aufsteiger aus Tirol um sein Pendant Thomas Silberberger perfekt.