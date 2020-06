Doppelt hält besser

Prinzipiell ist es möglich, dass Fahrgäste ihre Fahrräder in den Bussen und Trams der IVB kostenlos mitnehmen, im Sinne der Rücksichtnahme auf andere Fahrgäste, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen: Werktags können Räder außerhalb von Stoßzeiten von 09:00 bis 15:00 Uhr und von 18:30 bis 06:00 Uhr in den Trams und Bussen transportiert werden. In den Hauptverkehrszeiten, in denen die meisten Fahrgäste die Öffis nutzen, können sie aus Platzgründen also nicht mitgenommen werden. Die Heckträger auf den Linien A, H und J können jederzeit und uneingeschränkt genutzt werden. An Wochenenden und Feiertagen gibt es keine zeitlichen Einschränkungen, allerdings gilt immer: Es können in den Fahrzeugen nur zwei Fahrräder pro dafür vorgesehener Stellfläche transportiert werden und Fahrgäste mit Kinderwägen oder RollstuhlfahrerInnen haben hier immer Vorrang.