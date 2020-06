Feuer in Stall in Virgen war keine Brandstiftung

Virgen – Bei dem Feuer in einem Stall am Sonntag in Virgen dürfte es sich nicht um Brandstiftung gehandelt haben. Es seien keine Hinweise auf Fremdverschulden gefunden worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die genaue Ursache war jedoch weiter unklar. Ein technisches Gebrechen könne noch nicht ausgeschlossen werden, hieß es seitens der Exekutive.