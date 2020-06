Steinach am Brenner – In der Nacht auf Dienstag sind Unbekannte in ein Geschäft in Steinach am Brenner eingebrochen, berichtet die Polizei. Zwischen 3 und 4 schlugen die Täter mit einem Stein eine Fensterscheibe ein, durchsuchten das Büro und stahlen einen Tresor samt Bargeld. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war zunächst unbekannt. (TT.com)