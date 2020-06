EU will im Welthandel eigene Interessen härter durchsetzen

Brüssel – In der Handelspolitik will die Europäische Union künftig ihre Interessen rigoroser durchsetzen. Unfaire Praktiken hätten zugenommen, kritisierte Handelskommissar Phil Hogan am Dienstag. "Wir müssen unseren Schutz hochfahren, um zu verhindern, dass Wettbewerber unsere Offenheit ausnutzen."

Hogan startete damit offiziell eine Überprüfung der EU-Handelspolitik. Er begründete dies einerseits mit dem wachsenden Einfluss Chinas weltweit und in der EU, andererseits mit dem radikalen Kurswechsel in den USA, die sich von der globalen Führungsrolle zurückgezogen hätten. Hinzu kämen die Digitalisierung und die Erwartungen an Europa als Taktgeber beim Klimaschutz. Darüber hinaus stecke die Welthandelsorganisation WTO in der Krise.