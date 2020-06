Kollision mit Polizeiwagen in Innsbrucker, Beifahrerin leicht verletzt

Innsbruck – Ein Polizeiwagen ist am Montagnachmittag in Innsbruck mit einem Auto kollidiert, dabei wurde eine 58-Jährige leicht verletzt. Die Beamten waren gegen 17 Uhr mit Blaulicht unterwegs und bogen von der König-Laurin-Allee in die Dreiheiligenstraße ab. Dabei prallten sie gegen den Wagen eines 68-Jährigen.