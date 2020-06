Verhandlungen zwischen Verdi und Benkos Galeria Karstadt stocken

Köln, Essen – Die Bundestarifkommission der deutschen Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hielt am Dienstag eine Protestkundgebung in Köln ab, bevor die Gespräche fortgesetzt wurden, wie Günter Isemeyer, Sprecher des Verdi-Bundesvorstands, mitteilte.

An der Kundgebung vor dem Galeria Kaufhof-Gebäude in Köln beteiligten sich dem Verdi-Sprecher zufolge rund 40 Mitglieder der Bundestarifkommission. Die Warenhauskette befindet sich seit Anfang April in einem sogenannten Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung. Dadurch ist Karstadt Kaufhof für drei Monate vor dem Zugriff der Gläubiger geschützt. Das Unternehmen will laut Sachwalter Frank Kebekus ohne Staatshilfe auskommen und stattdessen durch Unterstützung des Eigentümers Signa, der Holdinggesellschaft von Rene Benko, die Sanierung stemmen. (APA/AFP)