Verbund-Vize Strugl folgt Anzengruber Anfang 2021 als neuer CEO

Wien – Wie vom Aufsichtsrat bereits Mitte März beschlossen, folgt Verbund-Vizevorstandschef Michael Strugl (56) Anfang 2021 auf Wolfgang Anzengruber (64) als Vorstandsvorsitzender an der Spitze des börsennotierten Stromkonzerns, an dem die Republik Österreich 51 Prozent hält. Diese Entscheidung des Aufsichtsrats wurde am Dienstag in der virtuell abgehaltenen Verbund-Hauptversammlung bekanntgegeben.

Strugl ist seit Anfang 2019 Vorstandsmitglied und Vizevorstandschef und verantwortet die Bereiche Energiewirtschaft, Personal, Innovation & New Business sowie Kommunikation und die Vertriebsgesellschaften. Zuvor war er Landeshauptmann-Stellvertreter in Oberösterreich, verantwortlich für Wirtschaft, Energie, Technologie und Innovation. Weiters war er AR-Chef der Energie AG OÖ. Studiert hatte er Sozial- und Wirtschaftswissenschaften sowie Rechtswissenschaften an der Johannes-Kepler-Uni Linz und International Finance an der University of Toronto.