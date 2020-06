57-Jähriger bei Streit in Innsbruck am Kopf verletzt

Innsbruck – In einer Betreuungsstelle in Innsbruck kam es am Dienstagvormittag zu Auseinandersetzung zwischen einem 48-jährigen Italiener und einem 57-jährigen Österreicher. Der Italiener versetzte dem 57-Jährigen eine Stoß. Daraufhin stürzte dieser zu Boden und zog sich schwere Verletzungen am Kopf und an der Hand zu.