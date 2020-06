Mönchengladbach legte im Rennen um die CL-Plätze vor

Mönchengladbach – Borussia Mönchengladbach legte im Fernduell mit Bayer Leverkusen im Kampf um den vierten CL-Platz in der deutschen Bundesliga am Dienstag vor. Die Elf von Ex-Salzburg-Trainer Marco Rose (mit Lainer) besiegte den VfL Wolfsburg von Coach Oliver Glasner (mit Schlager, Pervan Ersatz) souverän 3:0. Hofmann mit einem Doppelpack und Stindl sorgten für die Tore. In der Tabelle sprangen die "Fohlen" vorerst auf Rang vier, zwei Zähler vor Leverkusen, das am Mittwoch gegen Köln im Einsatz ist. (TT.com)