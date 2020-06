Mitarbeiter stahl 3500 Liter Diesel von betriebseigener Tankstelle in Pill

Pill – Günstig geheizt hat ein Kroate im vergangenen Jahr. Der 40-jähriger Mitarbeiter eines Gewerbebetriebes in Pill hatte im Zeitraum von Feber 2019 bis Feber 2020 etwa zweimal wöchentlich zwischen 50 und 70 Liter Dieseltreibstoff bei der betriebseigenen Tankstelle gestohlen. Außerhalb der Betriebszeiten entwendete der Mann Kanister mit insgesamt 3500 Litern Diesel.

Durch die Auswertung der Überwachungskameras kam an dem Mann schließlich auf die Spur. Eigenen Angaben zufolge hat der 40-Jährige den Diesel zu Hause in den Heizöltank geleert und so die Ölfeuerung betrieben. (TT.com)