In Bidens Vize-Casting dürfte eine Afroamerikanerin gewinnen

Washington – Joe Bidens Bewerberinnen-Casting läuft schon seit Wochen – hat jetzt aber eine neue Dynamik bekommen. Der US-Demokrat hatte schon im März versprochen, dass er mit einer Frau als Vize-Kandidatin in den Wahlkampf gegen Präsident Donald Trump ziehen will. Seit massive Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt die USA in Atem halten, scheint alles auf eine Afroamerikanerin hinauszulaufen.

Und es gibt gleich mehrere Kandidatinnen mit guten Chancen. Die Senatorin Kamala Harris, die Bürgermeisterin von Atlanta, Keisha Lance Bottoms, die frühere Nationale Sicherheitsberaterin Susan Rice, die Ex-Regionalabgeordnete Stacey Abrams – ihre Namen fielen zuletzt am häufigsten.

Biden aber will sich noch einige Wochen Zeit lassen, eine Entscheidung wird rund um den 1. August erwartet. Der 77-jährige Politikveteran, der dem ersten schwarzen US-Präsidenten Barack Obama acht Jahre lang (2009-17) als Vize diente, weiß um die Bedeutung des Amtes.

Hautfarbe als entscheidendes Kriterium

Die Bürgermeisterin von Atlanta, Keisha Lance Bottoms hat offenbar gute Chancen, zur Kandidatin für das Vize-Präsidentenamt der Demokraten ernannt zu werden. © Paras Griffin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Die Auswahl eines "running mate" ist ein langwieriger Prozess, bei dem viele Faktoren berücksichtigt werden. Der Stellvertreter soll den Präsidentschaftskandidaten ergänzen und seine möglichen Schwächen ausgleichen, außerdem wichtige Wählergruppen ansprechen.

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz dürfte aber die Hautfarbe eines der zentralen Entscheidungskriterien für Biden sein. Rassismus und die andauernde Diskriminierung von Schwarzen in den USA haben die Coronavirus-Krise aus den Schlagzeilen weitgehend verdrängt – und dürften auch im Wahlkampf eine zentrale Rolle spielen.

"Die schwarze Wählerschaft verlangt jetzt einen schwarzen Vizepräsidenten", sagt der Politikprofessor Daniel Gillion. "Wenn Biden nicht eine schwarze Frau für die Vizepräsidentschaft auswählt, werden viele Menschen verärgert und enttäuscht sein."

"Viele Gründe" sprechen für Afroamerikanerin

Der Politologe Kyle Kondik warnt zwar, dass bis zur Bekanntgabe der Personalie noch einige Wochen vergehen werden, in denen viel passieren könnte. Nach jetzigem Stand aber gebe es für Biden "viele Gründe", eine Afroamerikanerin auszuwählen.

Als eine der Top-Kandidatinnen zählt schon seit Wochen die Senatorin Kamala Harris, die sich zwischenzeitlich ebenfalls um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten beworben hatte. Die 55-Jährige hat große politische Erfahrung und war einst die erste afroamerikanische Generalstaatsanwältin Kaliforniens.

Senatorin Kamala Harris könnte bei der Wahl zur Vize-Präsidentschaftskandidatin ebenfalls das Rennen machen. © TOM WILLIAMS

In den vergangenen Tagen ist zudem Keisha Lance Bottoms ins Rampenlicht gerückt, die Bürgermeisterin von Georgias Hauptstadt Atlanta. Sowohl in der Coronavirus-Krise als auch bei den Protesten nach Floyds Tod machte die 50-Jährige mit besonnenem Handeln und einfühlsamen Ansprachen von sich reden. Eine neue Krise musste sie meistern, nachdem ein weißer Polizist am vergangenen Freitag einen Afroamerikaner mit zwei Schüssen in den Rücken tötete.

Viele Kandidatinnen stehen zur Auswahl

Chancen werden auch der früheren Nationalen Sicherheitsberaterin von Präsident Obama, Susan Rice, eingeräumt, auch wenn diese in den vergangenen Jahren nicht so prominent aufgetreten war.

Auch Susan Rice kann sich Chancen ausrechnen. © AFP/Kamm

Die Abgeordnete Val Demings hat dagegen im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump in der Ukraine-Affäre eine wichtige Rolle gespielt. Als frühere Polizeichefin der Großstadt Orlando besitzt die 63-Jährige außerdem große Kenntnis in einem Bereich, in dem die Demokraten nach Floyds Tod umfassende Reformen durchsetzen wollen.

Die wortgewaltige Stacey Abrams wiederum war zu landesweiter Bekanntheit gelangt, als sie 2018 bei den Gouverneurswahlen im Südstaat Georgia nur knapp dem favorisierten Kandidaten der Republikaner unterlegen war. Der 46-Jährigen dürfte es nach Bidens Geschmack aber an Erfahrung auf der nationalen Politik-Bühne fehlen.

Ganz gleich, wen Biden aussucht: Jede von ihnen wäre die erste Frau und die erste Afroamerikanerin, die Chancen auf die US-Vizepräsidentschaft hat – und würde bei einem Wahlerfolg im Herbst Geschichte schreiben. (APA/AFP)