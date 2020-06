71-Jähriger bei Bergtour in Kärnten tödlich verunglückt

Feld am See – Ein 71-jähriger Pensionist aus Vorarlberg ist am Dienstag bei einer Bergtour auf den Mirnock (Bezirk Villach-Land) tödlich verunglückt. Der Mann war nicht mehr von einer Bergtour zurückgekehrt, Mitglieder seiner Urlaubergruppe hatten deshalb Alarm geschlagen. Die Leiche des Mannes wurde in der Nacht auf Mittwoch von der Bergrettung entdeckt.