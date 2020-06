Missbrauch von 109 Buben: Heute wohl Urteil im Prozess gegen Arzt

Wels – Im Prozess gegen einen 56-jährigen Arzt aus dem Salzkammergut, der 109 Buben sexuell missbraucht haben soll, wird voraussichtlich am Mittwoch zu Mittag oder am frühen Nachmittag im Landesgericht Wels ein Urteil gesprochen. Dem Mann droht neben einer Strafe von bis zu 15 Jahren auch eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.